إنشاء "التجمع المتني لسلامة الغذاء" بمبادرة من منسق هيئة قضاء المتن في التيار

A + A -

بدعوة من منسق هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر الاستاذ عبدو لطيف، عقد اللقاء الاول لناشطين من ابناء المتن من دكاترة واخصائيين من جامعات وطنية وخاصة.

ونتج عن الاجتماع ما سمي بالتجمع المتني لسلامة الغذاء حيث اتفق المجتمعون على:

١ - التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بسلامة الغذاء في المتن بالتعاون مع السلطات المحلية والادارية في القضاء.

٢ - اقامة محاضرات توعوية وارشادية للمواطنين وللقطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وسياحية.

٣ - العمل على رفع مستوى ونوعية سلامة الغذاء في القطاع الزراعي والسياحي في قضاء المتن.