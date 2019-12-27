بطيش رداً على وهاب: معاليك... لا تحتاج إلى من يفيدك عن مكاني

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رد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش على تغريدة للوزير السابق وئام وهاب قائلا "معاليك، لا تحتاج الى من يفيدُك عن مكاني. فانا لم اغِب يوماً عن الوزارة واتابع بشكلٍ يومي وحثيث مشاكل الناس وارتفاع الاسعار، وهنالك عشرات محاضر الضَبط التي تُنظّم يومياً بحقّ المخالفين. أمّا الجشع لدى بعض التجّار وقد أحسنتَ بوصفهم ب "المافيا" فهذا ما أنكَبُّ مع العدد المحدود جدّاً من المراقبين، ٤٦ فرقة على كل الاراضي اللبنانية، لمحاربته والحدّ منه، ودائماً تحت سقف القانون. وقد تواصلْتُ مع وزير العدل لتسريع الاجراءات العقابية للمخالفين لدى القضاء.

كما إقترحَت الوزارة تعديلات في قانون حماية المستهلك، موجودة في مجلس النوّاب، للتشدّد بالإجراءات الرادعة للمخالفات.

أمّا وقد سألت، فرُبّ ضارّة نافعة. أرسل لك نسخة عن وضعيّات تظهر عدد الكشوفات التي يجريها مراقبو مديريّة حماية المستهلك وأنواعها ومن بينها محاضر الضبط، وهي كلُّها تحكي عن نفسها.