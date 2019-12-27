إرتفاع منسوب المياه.. وتخوّف من فيضانات

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ساهمت الامطار التي تساقطت بغزارة خلال الساعات الـ48 الماضية برفع منسوب المياه في مجاري نهر البارد وعرقة والاسطوان، وبخاصة النهر الكبير الذي بلغ مستوى المياه في مجراه حدود سقف الجسر الاثري في خراج بلدة حكر الضاهري، الامر الذي بات يهدد في حال استمر تساقط الامطار، تدفق مياهه بما حملت من وحول الى الطرقات والاراضي والمنشآت الزراعية والممتلكات والمنازل عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر، في بلدات حكر الضاهري والسماقية وصولا الى بلدة العريضة.

ويقوم الاهالي بمراقبة الوضع بتخوف كبير وسط استعداد لمغادرة المنازل المهددة بالفيضان.