هامّ من الصليب الأحمر

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وزّع الصليب الاحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات للوقاية من خطر الاصابة بنوبات قلبية وحوادث سير خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، مذكرا بطلب رقم الاسعاف 140. وجاءت على الشكل الآتي:

أولا: ارتفاع خطر الإصابة بنوبات قلبية

ينصح بما يلي:

- بتجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

- بشرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

- بعدم الإفراط في شرب الكحول.

- بالمحافظة على درجة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

- الجلوس والراحة.

- طلب سيارة إسعاف.

- ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

ثانيا: ارتفاع خطر حوادث السير خلال فترة الأعياد:

الخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من هذا الخطر:

- يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.

- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير.

- احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.

- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

- وضع حزام الامان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.

- وجود مطفئة حريق.

- وجود علبة اسعافات أولية.

- يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

ثالثا: التسمم بأول أكسيد الكربون الذي تشمل أعراضه الصداع الخفيف، الدوار، التعب والضعف، الغثيان، ضيق النفس، وفقدان الوعي

ينصح بما يلي:

- عدم اشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.

- في حال الإحساس بأي من الاعراض الآنفة الذكر يجب التوجه فورا إلى الهواء الطلق".

جهوزية في ليلة رأس السنة

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان ثان، انه "مواكبة للاحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة، ليل الثلاثاء- الأربعاء 31 كانون الأول 2019 فقد وضع فرق الإسعاف والطوارئ في حال من الجهوزية والاستنفار العام في جميع مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وعددها 46 مركزا ثابتا و3 مراكز موقتة تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعمة بـ 134 سيارة إسعاف، وحوالي 606 مسعفين. وللمناطق الجبلية فقد خصص الصليب الأحمر اللبناني عددا من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأي عواصف ثلجية وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140".

كما أعلن أن "مركزي نقل الدم في سبيرز (بيروت) وفي طرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية ( 24/24) لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها في ليلة رأس السنة، إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم يمكن الاتصال على الرقم 372802 01 لمركز سبيرز، وعلى الرقم 601429 06 لمركز طرابلس .

وختم البيان، إن "الصليب الأحمر اللبناني يلفت عناية المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، وإن المتطوعين والعاملين في المراكز هم على جهوزية لتلقي النداءات الطارئة وتلبية الطلب على وحدات الدم حسب توفرها، ويتمنى للجميع أعيادا ملؤها السعادة والخير والسلام".