الأخبار - بري عن الحريري: الرئيس عون "معو حق".. سعد خذلني 3 مرات!

A + A -

ذكرت صحيفة "الاخبار" انّ الرئيس نبيه بري لا يقل موقفه تشدداً عن "حزب الله" تجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو يكرر بأن "عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه". وهو نفسه – أي بري – يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك.