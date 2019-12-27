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تأثير العاصفة "لولو" مستمرّ حتّى هذا اليوم... وإليكم كلّ التفاصيل

27
DECEMBER
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

 

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجا ويبقى الطقس متقلبا.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم وممطر تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية مع عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا اعتبارا من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خصوصا خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. نحذر من السيول وانجراف التربة.
الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في شمال البلاد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق تخف الأمطار تدريجا خلال النهار.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 5 الى 15 درجة، في الجبال من درجة الى 6 درجات، وفي الداخل من 3 الى 7 درجات.

 

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
بيروت 35 ملم 303,6 ملم 439,2 ملم 310 ملم
طرابلس 58 ملم 439,2 ملم 361,8 ملم 310 ملم
زحلة 46,8 ملم 250,4 ملم 231,9 ملم 196 ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة سرعتها بين 15 و45 كلم/س .
الانقشاع: متوسط إلى سيء بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19 °م.
الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 16,37

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