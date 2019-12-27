وفد من حزب الله في بكركي.. هذا ما كشفه

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدًا من حزب الله برئاسة الشيخ محمد عمرو مهنئًا بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وأشار البطريرك الراعي أمام الوفد الى أن "ما يهمنا صحة البلد ونصلي لولادة الحكومة".

من جهته، شدد الشيخ عمرو على "أننا بحاجة لحكومة تصلح الوضع الاقتصادي وبتضافر الجهود يعود لبنان إلى ما كان عليه".

وأشار، الى "أننا كلنا نعيش الازمة الموجودة، هي ازمة ثقة متبادلة، ازمة فساد مستشر، وازمة اقتصادية، وازمة التدخلات الخارجية التي تريد ابقاء الهيمنة على هذا البلد".

ولفت عمرو، الى أن "على كل لبناني ان يتحد ليثبت وطنيته ونحن نؤيد حكومة الرئيس دياب ونستبشر خيراً لأنه شخص كفوء ونظيف الكف وليس له خلفية في هذا الامر وجاء ليقول انه يريد ان ينقذ البلد ويصلح الوضع الاقتصادي".

وأكد على "اننا نكن كل الاحترام للرئيس سعد الحريري وما زلنا مصرين على أن يكون رئيسًا الحكومة لكنه هو من انسحب وسيكون هناك تأليف سريع لكن ليس متسرعا ولا لون سياسيا واحدا للحكومة التي ستخدم كل لبنان وستنقذ الاقتصاد لأن هذا الهدف منها".

وشدد عمرو، على "اننا نؤيد حكومة الرئيس دياب ونستبشر خيراً لأنه شخص كفوء ونظيف الكف وليس له خلفية في هذا الامر وجاء ليقول انه يريد ان ينقذ البلد ويصلح الوضع الاقتصادي".

وأضاف، "لم نقدم الى الآن اي اسم وننتظر أن يتصل بنا دياب ويكون جاهزاً بالاسماء وبناء على ذلك نتكلم بوقته".