أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الأول 2019

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البناء

خفايا

قال مصدر نيابي إنّ بمستطاع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الاتصال دورياً برئيس حكومة تصريف الأعمال وطلب معلومات عن قضايا حساسة ومصيرية والتشاور في كيفية معالجتها، باعتبارهما يتقاسمان مسؤولية مرحلة انتقالية يستعدّ خلالها الرئيس المستقيل للمغادرة والرئيس المكلف للمباشرة، وشبّه المصدر الحال بما يجري بين الرئيس الأميركي المنتخب والرئيس المنتهية ولايته…

كواليس

قالت مصادر أردنية إنّ التصريحات والمواقف الإسرائيلية تجاه مستقبل الأردن وغور الأردن خصوصاً تثير قلق النخب الأردنية على مصير بلدها، ويرى الكثير من هؤلاء أنّ التعامل الرسمي المربك مع سورية خصوصاً بعد قرار منع الاستيراد منها تلبية لطلب أميركي سيجعل الأردن أضعف في مواجهة المخاطر …!

اللواء

همس

تعيش الأوساط المصرفية هواجس خطرين: إفلاس ودمج، وكلاهما مرّ في هذه المرحلة..

غمز

اعتبر نائب حالي ان عدداً من الأسماء المتداولة مرمية في حقل الإختبار، وإن كان بعضها جدّي.

لغز

يحرص وزير «سوبر» على اقتراح وزراء، بصرف النظر عن التسميات، على خط مع دولة كبرى، داعمة بقوة للحراك المدني!

الجمهورية

نوه أكثر من مرجع أمني باجتياز الاجهزة العسكرية والامنية الاستحقاقات التي واجهتها في الاسابيع الماضية أياً كانت الملاحظات.

يتولى أساتذة جامعيون قريبون من الرئيس المكلف الاتصال والتواصل مع الاسماء المقترحة للتوزير في الحكومة المقبلة.

تتوالى اعتذارات شخصيات من إحدى الطوائف البارزة لتولي مسؤوليات حساسة لاسباب متعددة.