حمدان: نطمئن ان شباب لبنان لن يوافق ويبصم و نبشركم ان الانتفاضة مستمرة وبعد الاعياد سيكون لهم لكل حادث حديث

نوافق على الاستمرار في التنصل من الاعلان الفوري عن لوائح الذين هربوا ملايين الدولارات مسؤولين وغير مسؤولين الى الخارج والسحوبات بكميات مالية كبرى من البنوك من فترة 6 اشهر الى يومنا هذا و عدم معرفتهم بلوائح الاستدانة المستدامة من اجل تأمين رغيف الخبز واقساط المدارس واسعار المازوت والطبابة والضمان الاجتماعي ..

نوافق ونبجّل وندعو الى الله ان يطيل اعمارهم وعماراتهم ومستشفياتهم وعقاراتهم للوزراء الناشطين نيابة عن طوائفهم ومذاهبهم واحزابهم في مكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين وجميع الذين يتآمرون غذائياً وعقارياً على المواطنين اللبنانيين ..

نوافق على عدم اعطاء المعلمين والموظفين حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب ....كما نوافق على مبالغ السمسرات من ال ٣ مليار دولار والمليار ..نوافق على تقسيم حصص النفط والغاز بين صقور الطوائف والمذاهب ....نوافق على صيغة لبنان الكبير في عهد الانتداب ورمي اي قانون انتخابي يعتمد النسبية ولبنان الوطن دائرة انتخابية واحدة الى القمامة ..........نوافق ...

نوافق ونبصم ,ان ما يعلن في سويسرا وليننشتاين ولوكسمبورغ وسنغافورة وماكاو و موناكو و جزر المحيط الباسيفيكي المستقلة,ان سلالات زعماء حاكمية المذاهب والطوائف يودعون في مصارفهم مئات مليارات الدولارات ,هي اجرهم لانهم استهبلونا نحن شعب لبنان واردناهم ديمقراطيا على مدى عقود من الزمن وكرسنا توريث ولد ولدهم ونحن لهم هاتفون بروحنا ودمنا ومستقبل اولادنا نفديك يا زعيم .

نوافق ونبصم ونرفع رؤوسنا ذلا عندما نعلم ان سلالات الرؤوساء والوزراء والنواب والخزمتشية يمتلكون في استراليا واوروبا والامريكتين وجزر متفرقة في انحاء المحيطات يطلق على بعض منها اسماء عائلاتهم كدوقيات القرون الوسطى.

ختاما نؤكد ونطمئن ان شباب لبنان لن يوافق ويبصم و نبشركم ان الانتفاضة مستمرة وبعد الاعياد سيكون لهم لكل حادث حديث.