درغام وطرابلسي رحبا بقرار لجنة المال إلغاء المادة 26 من قانون الموازنة

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رحب عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وإدكار طرابلسي، بقرار لجنة المال والموازنة النيابية "القاضي بإلغاء المادة 26 من مشروع قانون موازنة 2020".

وأكد النائبان في بيان مشترك أن "الغاء المادة 26 المتعلقة بدمج دور المعلمين والمعلمات اليوم، خلال إجتماع للجنة المال والموازنة، ينعكس ارتياحا على المناطق ويساهم في إبراز أهمية دور المعلمين والمعلمات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، ويعزز دورها الأساسي في التدريب والتطوير المهني لكفايات المدراء والإداريين والمعلمين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي".