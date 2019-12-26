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بالفيديو: سباق محموم بين أسماء حقيقة وأخرى وهمية في التداول الحكومي

26
DECEMBER
2019
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يواصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته الحكومية وهو التقى قبل ظهر الخميس رئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارة بقيت بعيدة عن الاعلام.وفيما ساد تكتم شديد حول لقاء عين التينة ، اوضحت مصادر مطلعة على اجوائه ان اللقاء ياتي باطار التشاور حول شكل الحكومة وعددها ووزاراتها واسماء الوزراء.


واكدت المصادر ان دياب سيواصل هذا الاسبوع لقاءاته مع مختلف الاطراف ولاسيما تلك التي ستمنح حكومته الثقة في مجلس النواب ولو ان المعلومات تؤكد انه لم يلتق حتى الساعة بالوزير بياسيل.


وهنا تنفي مصادر موثوقة كل ما قيل من ان باسيل قدم لائحة اسماء ويتدخل بالتأليف ، مشددة على ان مثل هذه الاخبار غير صحيح اطلاقا ومؤكدة في الوقت نفسه ان باسيل مسهل لاقصى الدرجات وهو لم يضع اي شرط مسبق.


هذا على خط المفاوضات ، اما بالنسبة لشكل الحكومة فترجح المعطيات ان تكون حكومة مصغرة من 18 وزيرا الا ان الاكيد حتى الساعة ان بعض الاسماء التي تطرح في الاعلام غير دقيقة.وفي اطار الاسماء المتداولة، تكشف اوساط متباعة ان تغريدة فرنجية منذ يومنين والتي طالت سهامها باسيل وحكومة دياب المرتقبة، اتت كردة فعل على طرح اسم قبلان فرنجية للتوزير اما ما حكي عن طرح اسم جورج نادر فغير صحيح اطلاقا.


صحيح ان الجو الحكومي ايجابي تقول مصادر مطلعة الا ان النقاش لا يزال يحتاج لبت بعض الحقائب والاسماء.وهنا تؤكد المعلومات ان مسألة دمج الوزارات لم تحسم بعد وتقول المصادر ان لا مانع بذلك شرط ان تكون متناسقة ومتجانسة في ما بينها، كما ترجح ابقاء توزيع الحقائب وفقا للتوازنات السابقة مع تعديلات طفيفة في حال وجدت ضرورة لذلك باعتبار ان ابقاءها كما كانت موزعة سابقا من شأنه ان يسهل عملية التاليف.


وفي سياق التعديلات الطفيفة، كشفت المعلومات عنه انه كان هناك سعي لدمج وزارتي البيئة والسياحة بوزارة واحدة الا ان الامر لم ينجح ويحكى حاليا عن سعي لتبديل بالتوزيع بين الزراعة والبيئة ولو ان كفة الترجيح تميل لان تبقى الزراعة مع الرئيس بري.


وانطلاقا مما تقدم اعلاه تختم اوساط متابعة بالقول :" فور جهوز اي طرح ملموس لدى الرئيس المكلف فهو سيعود به الى رئيس الجمهورية.

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