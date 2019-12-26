المرابطون عقدت لقاء تضامنياً مع المطران عطالله حنا

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عقدت حركة الناصريين المستقلين المرابطون لقاءً تضامنياً مع رئيس أساقفة سبطية الروم الأورثوذكس المطران عطالله حنا بعد استهدافه بمادة كيماوية من قبل العدو اليهودي بهدف القضاء عليه، وحضر اللقاء الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، والعضو في المكتب السياسي لحزب الله الدكتور علي ضاهر، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، أمين عام حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، ممثل حركة امل المحامي علي العبدالله، ممثل التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل، ممثل حركة الشعب الدكتور احمد قيس، ممثل حزب الرزكار الكردي ابراهيم فرحو، ممثل الحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى، ممثل حركة حماة الديار رالف الشمالي، الاعلامي ياسر الحريري، الاعلامي محمد الباقر ترشيشي، الاعلامي علي احمد، الناشط احمد بهجت.



وقد ألقى قماطي كلمة جاء فيها:

نحن اليوم نقف جميعاً في هذا العالم العربي والاسلامي لندعم المطران عطالله حنا الوطني والمقاوم والمناضل في سبيل تحرير فلسطين قضيتنا الاساسية وقضية كل الامة العربية والاسلامية والمسيحية وكل الاديان، فلسطين هي للجميع ولهذا الصوت الذي كان يمثل الوحدة على مستوى العالم العربي ومستوى فلسطين ووحدة فلسطين وتحريرها ارادوا الصهاينة إخفاءه.

اليوم نقف لنقول هذا الصوت يحب أن يستمر وهذا الرجل المناضل يجب ان يعود نشيطاً صحيحاً ومعافياً، ونطالب كافة الدول الصديقة والحليفة معالجة المطران حنا من السم الذي تجرعه مكرهاً بكافة الوسائل يساهم في علاج المطران.



ندعو الى حملة تضامنية واسعة مع سيادة المطران حنا لادانة اسرائيل والتركيز على المؤامرة الاسرائيلية الجديدة في طمس الأصوات المناضلين الذين يمثلون هذه الرمزية الكبيرة.

نؤكد مع سيادة المطران اننا ماضون في خط المقاومة وماضون في خط تحرير فلسطين كل فلسطين، رغم كل ما تفعله اسرائيل هنالك مطارنة ومشايخ وهنالك علمانيون ويساريون وعروبيون وقوميون وكل اتجاهات الفكرية نحن جميعاً حلفاء في مواجهة العدو الاسرائيلي نحن جميعاً في خندق واحد لتحرير فلسطين ولو طال الزمن لن نتفكك ولن نتشتت وسنبقى بإذن الله موحدين في المواجهة ضد العدو الاسرائيلي لتحقيق هدفنا تحرير فلسطين.



كلمة أمين عام حركة الامة الشيخ عبدالله جبري جاء فيها ما يلي:

نتوجه الى الله عز وجل أن يمن بالشفاء على المطران عطالله حنا بالشفاء العاجل، هذا المطران الذي آلم العدو الصهيوني فقام بجريمته ، كيف لا وهو الذي سعى طوال حياته وما زال حتى على فراش المعافاة سعى لجمع كلمة الفلسطينيين ولوحدة الأمة بمسيحييها ومسلميها، الحافظ على مقدساتكم وعلى قدسكم، إياكم والتخلي عن حبة تراب من فلسطيننا.

هذا المطران الذي توجه إلى بعض حكام العربي حينما التهوا بما سمي زوراً وبهتاناً بالربيع العربي حتى ناداهم إياكم أن تلتهوا بدماء بعضكم قضيتكم الكبرى هي فلسطين، والذي دائماً يحذر من المخططات الأميركية الخبيثة، هذا المطران دعا الى التمسك بالأرض في وقت رأينا رجال الدين عملوا سماسرة عند العدو الصهيوني ليأخذوا من المقدسيين والفلسطينيين أرضهم، رفض التطبيع بالوقت رأينا بعض المعممين يهرولون التطبيع مع الصهاينة.



المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبدالعال اعتبر في كلمته:

نحن اليوم جئنا نتضامن مع المطران عطالله حنا ابن الجليل الأعلى الفلسطيني الذي يعتبر أن المسيحية ليس أمراً مستورداً ولا أمراً عابراً بل هي الأساس في هذه الأرض المقدسة، وهو الذي جعل من نفسه خادماً للأماكن المقدسة وخاصة الأملاك المسيحة الأصيلة الموجودة على أرض فلسطين يوم قام بتعرية كل السماسرة والتجار الذين اعتبرهم بأنهم أدوات للاستعمار من أجل بيعها كممتلكات للعدو الصهيوني.

ان هذا الاستهداف هو مقصود بكامل حيثياته، وبالتالي الشكل الذي مورس ليس غريب بالنسبة لنا الجميع يعلم أن اسرائيل لم تغتال ولم تقتل فقط الرجال العسكريين انما اغتالت المثقفين ورموز ذات طابع روحي وسياسي وليس فقط في فلسطين انما في اماكن عدة وبأساليب مختلفة.

العميد مصطفى حمدان اعتبر من جهته أن هذا اللقاء هو من سلسلة لقاءات تجري في لبنان فيما يتعلق باستهداف الغاشم للمطران عطالله حنا، نحن كنا دائماً نؤكد بأن فلسطين تجمعنا وتصوننا وتحمينا بعد كل هذا الدمار والاستهداف لعقولنا بمعركة الوعي قبل أي شيء آخر واستهداف انجازات أبناء الأمة في أقطارهم، المكان الوحيد الذي يحميهم مما تتعرضوا له من صقيع عربي وغيرها من التسميات كنا دائماً نقول هو تحرير فلسطين، وكل كل يجري من محاولات لابعادنا عن فلسطين هو محاولة لتدمير وهو التدمير الذاتي وهو أخطر أنواع الحروب سواء بالعقل أو بالحجر، وبالتالي نحن دائماً نقول شرعاً وديناً وإنسانية بأن فلسطين والقدس بالتحديد هي المسار والمعراج الى جنة رب العالمين، وأي طريق آخر خارج إطار فلسطين فهو مسار الى جهنم وبئس المصير.

نحن نعتبر أن المطران حنا هو مفرزة سباقة من المقاومة لكل أحرار العالم وليس فقط لأهل فلسطين وأبناء الأمة، المطران عطالله حنا ورفاقه والكثيرين من أبناء فلسطين على أرض فلسطين من النهر الى البحر ومن حدود لبنان إلى حدود مصر وكما قال سيد المقاومة السيد حسن نصرالله من كريات الى إيلات يحضرون المعبر لدخولنا مع رجال الله الى الهدف الذي ننشده دائماً ان نصلي في المسجد الأقصى وأن نحضر قداديس الأحد بإذن الله.

وختم بالتمني أن يكون هناك حملة إعلامية واسعة على المستوى العالمي الكنسي من أجل إنقاذ المطران عطالله حنا.

كلمة حركة أمل ألقاها المحامي علي العبدالله جاء فيها:

فيما يتعلق بقضية المطران عطالله حنا وهي ليست بجريمة جديدة على العدو الاسرائيلي الذي يحاول كم الأفواه الوطنية في جميع المراحل والأشخاص الوطنيين، إننا نستنكر هذا الاعتداء وهذه المحاولة باغتيال سيادة المطران على قاعدة أننا سنكون دائماً حريصين أن نتعاون فيما يتعلق بموضوع تأكيد على عدوانية هذا الاعتداء عليه، وإثر ذلك إننا نؤيد جميعاً الخطوات الذي يتخذها اللقاء رداً على هذا الاعتداء الغاشم.