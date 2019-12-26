صحناوي يرد على واكيم!

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رد النائب نقولا صحناوي على النائب عماد واكيم قائلاً :"الرئيس عون مسؤول عمّا يقوله، لا عمّا يُطلب منك فهمه. للوزير باسيل ولغيره من رؤساء الكتل النيابية الحق في إبداء الرأي بالحكومة كون النواب هم من يمنحون الثقة للحكومة او يحجبونها عنها. لكن الرئيس كان واضحاً في قوله ان الوزير باسيل لا يتدخل في التشكيل. تجزئة الحقيقة هي افتراء وتضليل."





وكان واكيم قد غرّد في وقت سابق: "رغم الانهيار الذي نعيشه،رغم التشرذم الوطني والطائفي الذي وصلنا اليه، رغم حال الفقر الذي وصل اليه اللبنانيون، رغم ثورة الناس...اخبرنا الرئيس ان رئيس اكبر كتلة نيابية يحق له تأليف الحكومة، لم افهم على اي مادة في الدستور ارتكز لكن فهمت جيداً اين نحن ذاهبون في ذكرى ميلادك يا رب ساعدنا".