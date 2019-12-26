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بالفيديو: ابنة سهام تعنفها بوحشية... وابنها يكشف التفاصيل!

26
DECEMBER
2019
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نبض - كريستل خليل:

في مشهد مأساوي موجع انتشر فيديوهات وصور لسيدة ثمانينية مضرجة بالدماء جراء تعرضها للضرب المبرح والوحشي. وفي المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل يشار الى ان هذه السيدة تدعى سهام ف. وهي ضحية تعنيف من ابنتها بسبب عجزها عن الدخول الى الحمام وقضاء حاجتها بثيابها عوضا عن الانتقال الى المرحاض.

 

للمزيد من التفاصيل تواصل موقع "نبض" مع أقرباء من العائلة للاطمئنان عن السيدة العجوز المعنفة، ليتضح وجود محاولات للتكتم والتعتيم على القضية لعدم اثارة البلبلة والفضيحة. فكل من كان على استعداد بتزويدنا بمعلومات إضافية توارى عن الأنظار فجأة.

الا ان موقع "نبض" تمكن من الوصول الى أحد أبناء السيدة الذي أكد انه وأخواته ما كانوا على علم بأن والدتهم تتعرض لما تتعرض له من ابنتها. وأشار الى ان والدته كانت في البدء تعيش مع شقيقته في منطقة بشامون وهي التي كانت تخدمها وتساعدها وتعتني بها الا ان تلك الأخيرة خضعت لعملية جراحية عجزت بعدها التمكن من الاعتناء بوالدتها. وبعد ذلك انتقلت سهام للعيش مع ابنتها الأخرى في بلدة ياطر الجنوبية كون شقيقته هذه هي الأكثر استقرار ماديا ولديها عاملة في المنزل باستطاعتها خدمة والدته والاهتمام بها.

وتابع فاضل انه لم يكن على علم بما تتعرض له والدته الى حين ورده اتصالا من أحد أولاد شقيقته يطالبه بإنقاذ جدته من بين ايدي والدته، بحسب رواية ابن سهام. عندها سارع أولاد سهام الى اخذها من منزل شقيقتهم التي كانت تملي عليهم شرط عدم رؤية والدتهم او الاطمئنان عنها حتى تسمح بالمقابل أن تأويها هي في منزلها. وكان اشقاء المعنفة يرضخون لشروطها بسبب احوالهم المادية الصعبة.

ويروي ابن سهام ان والدته تعرضت للعنف والضرب المبرح حتى تعرضت لضربة بـ "المنفضة" على عينها من ابنتها. واثبت الرجل حديثه بالاستشهاد بصور وفيديوهات يقول انه استحصل عليها من أحد أبناء شقيقته. كما يؤكد نقلا عن والدته انها كانت دائما تتعرض للعنف من ابنتها ومن العاملة أيضا وشكت لابنها قائلة "كانت عم تقتلني كل يوم..."

حاول موقع "نبض" التواصل مع الابنة المتهمة بالتعنيف الا انه تعذر من الوصول اليها بسبب عدم ردها على الاتصالات. وعلى الأثر يضع موقع "نبض" المعلومات المتوفرة لديه بعهدة القوى الأمنية للتحقيق وكشف التفاصيل لمحاسبة معنّف تلك المرأة العجوز التي عانت لفترة من ابنتها.


موقع "نبض" 

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