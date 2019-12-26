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الأشقر: لماذا لا يوجه المستقبل سهامه صوب القوات التي أخرجته من رئاسة الحكومة ‎

26
DECEMBER
2019
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تحت عنوان "حرب تصريحات محورها باسيل"، استضافت قناة"سكاي نيوز " عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر الذي أكد في مداخلته أن الحكومة يشكلها رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، في حين أن دور الوزير باسيل هو كدور باقي رؤساء الكتل النيابية التي سوف تعطي ثقتها لأي حكومة تتشكل، مستغرباً توصيف الوزير باسيل فقط بأنه صهر الرئيس عون في حين أنه دوره السياسي هو بصفته نائباً ورئيس أكبر تكتل نيابي في البرلمان.
 
أضاف الأشقر: لماذا لا يوجه تيار المستقبل سهامه نحو القوات اللبنانية التي حجبت أصوات كتلتها عن الرئيس الحريري ومنعته من الوصول مجدداً إلى رئاسة الحكومة في حين يركز المستقبليون على التيار الوطني الحر ورئيسه لأهداف شعبوية فقط.
 
ورداً عل سؤال حول ابتعاد الوطني الحر عن المستقبل، أكد الأشقر أن الحريري اختار بنفسه الابتعاد من خلال إعلانه مرتين عدم رغبته بترؤس الحكومة وامتناعه عن تسمية أحد غيره وكذلك اصراره على إجراء الاستشارات النيابية في موعدها، وتالياً لم يبقَ سوى خيار تسمية رئيس للحكومة تنطبق عليه معايير النزاهة والاستقلالية والتكنوقراط بالتنسيق مع باقي الكتل النيابية.
 
وفي رد على اتهام التيار بعدم الاستماع إلى مطالب الشارع، عكس الأشقر السؤال معتبراً أن الشارع هو الذي لبّى مطالب التيار الوطني الحر ونزل مطالباً بتحقيق ما بدأ التيار بالمطالبة به منذ سنوات، وكان يتعرض للعرقلة من المكونات داخل الحكومة والمجلس النيابي عند طرح مشاريعه الاصلاحية.
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