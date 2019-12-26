سحب سيارات احتجزتها الثلوج

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أوضح رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع - عكار خالد ديب، ان جرافة وزارة الاشغال وعناصر من شرطة بلدية فنيدق عملوا على سحب سيارة رباعية الدفع احتجزتها الثلوج على طريق عام القموعة -الشنبوق.



واشار الى "ان عددا من السيارات احتجزتها الثلوج على الطريق ذاته في محلة عين الفروج وتم سحبها واجلاء ركابها".



وأمل ديب "من السائقين عدم سلوك هذا الطريق، نظرا لاستمرار العاصفة الثلجية وارتفاع سماكة الثلوج وصعوبة الوصول الى بعض الاماكن".



وفي هذا الاطار، حذر رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا من سلوك الطرق الجبلية في جرود عكار نظرا لتراكم الثلوج، خصوصا على طريق مشمش مرجحين الهرمل وطريق فنيدق القموعة القبيات ( الشنبوق). وأعلن "أن الجرافات التابعة للاتحاد وبلديتي مشمش وفنيدق بالتعاون مع جرافة وزارة الاشغال العامة والنقل جاهزة لإعادة فتح الطرق عند إنتهاء العاصفة".