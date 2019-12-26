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هذا هو سبب هجوم فرنجية على باسيل.. وإليكم جديد الملف الحكومي

26
DECEMBER
2019
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اشارت مراسلة الـ OTV الى ان "الجو الحكومي ايجابي لكن النقاش لا يزال يحتاج لبت بعض الحقائب والاسماء" واضافت "الاسماء التي تطرح في الاعلام غير دقيقة والرئيس المكلف سيتابع مشاوراته مع مختلف الاطراف وهو التقى بري اليوم بعيدا عن الاعلام"


وقالت "حتى الساعة لم يلتق حسان دياب بباسيل وما يقال عن ان الاخير قدم لائحة اسماء ويتدخل بالتأليف غير صحيح اطلاقا وهو مسهل لاقصى الدرجات ولم يضع اي شرط مسبق" واشارت الى ان "مسألة دمج الوزارات لم تحسم بعد ومصادر ترجح ابقاء توزيع الحقائب وفقا للتوازنات السابقة مع تعديلات طفيفة"


اما عن تغريدة سليمان فرنجية ليلة الميلاد، قالت مراسلة الـ OTV ان "تغريدة فرنجية اتت كردة فعل على طرح اسم قبلان فرنجية للتوزير اما ما حكي عن طرح اسم جورج نادر فغير صحيح اطلاقا"

 

وكان فرنجية قد وصف عملية تشكيل الحكومة بـ"الطبخة"، مشككاً باستقلالية الشخصيات التي يتم البحث بأسمائها لتولي الوزارات، وكتب على حسابه على "تويتر" قائلاً: "حتى الآن طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف".

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