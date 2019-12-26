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السيّد نصرالله متجولاً في الضاحية في سيارته وبين ناسه!

26
DECEMBER
2019
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منذ الكشف عن الإعلان الترويجي لكليب «أطيب الناس»، قبل أيام قليلة، ومواقع التواصل الإجتماعي لم تهدأ. الإعلان الترويجي الذي نشره أوّلاً نجل الأمين العام لحزب الله السيّد جواد نصر الله، كان من المفترض أن يعرض مساء الجمعة على «المنار»، غير أنّ القائمين عليه قرّروا عرضه مساء اليوم، نظراً للضغط الشعبي الذي مورس على القناة بغية تقديم موعد إطلاقه. مدة الشريط أربع دقائق، وهو عبارة عن نشيد (كلمات جواد نصر الله ــ أداء وألحان محمد العطار) تعمّد المشرفون عليه عدم الإفصاح عن تفاصيله إعلامياً، مكتفين بالقول إنّه مع الكشف عن تضمنه صوراً «حصرية واستثنائية» لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله متجولاً في ضاحية بيروت الجنوبية في سيارته وبين ناسه. المشاهد حديثة، وتهدف إلى تبيان أنّ السيد نصر الله يعيش كبقية الناس وليس كما يشاع ويروج في الإعلام المعادي بأنّه سجين ويعيش تحت الأرض وبين الدهاليز والسراديب.

 

إذاً، ينتظر محبو السيد إطلاق الكليب الإنشادي الليلة على شاشة المقاومة،وتحديداً برنامج «بانوراما اليوم»(21:30)، بعدما نجحوا في تغيير موعد عرضه، لشدّة حماستهم التي ظهرت جلياً على المنصات الإفتراضية، لاسيّما لناحية التعبير عن توقهم لمتابعة العمل.

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