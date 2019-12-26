ادكار طرابلسي: حكومة اختصاصيين تسهل الامور والنكد السياسي يُبقي لبنان متشنجاً

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي في حديث لاذاعة "صوت المدى" الى أن "اللبناني مجبول منذ آلاف السنين بالمعاناة وبالتغلب عليها"، مشيرا الى أننا "معرضون دائما للمشاكل الخارجية التي تؤثر على الداخل"، مضيفا: "لدينا ملئ الايمان والثقة أن الغد أفضل".



واشار الى أن "النكد السياسي الذي نشهده يدفع لأن يبقى لبنان في حالة من التشنج"، معتبرا أن "الكلام عن حكومة اختصاصيين يسهل الامور ولكن البعض لا يريد أن يكون لنتيجة الانتخابات التي حصلت بالامس تمثيل او انعكاس في الحكومة وكأن هناك من يريد تغيير المعترف به من الدوحة الى اليوم أو من الطائف الى اليوم"، معربا عن اعتقاده أن "الحكومة ستكون كما قالها رئيس الحكومة المكلف أنها ستكون من اختصاصيين".



واضاف: "الكل تمنى ان يبقى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على رأس الحكومة ولاجله أجّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات مرتين".