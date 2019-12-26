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النائب إدكار طرابلسي: الحكومة ستكون من اختصاصيين ولا لإقصاء أحد راغب بالمشاركة

26
DECEMBER
2019
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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي في حديث إذاعي الى أن "اللبناني مجبول منذ آلاف السنين بالمعاناة وبالتغلب عليها"، مشيرا الى أننا "معرضون دائما للمشاكل الخارجية التي تؤثر على الداخل"، مضيفا "لدينا ملئ الايمان والثقة أن الغد سيكون أفضل".


واشار طرابلسي الى أنه "النكد السياسي الذي نشهده، يدفع لأن يبقى لبنان في حالة من التشنج"، معتبرا أن "الكلام عن حكومة اختصاصيين يسهل الأمور، إلا أن البعض لا يريد أن يكون لنتيجة الانتخابات التي حصلت بالأمس تمثيل او انعكاس في الحكومة وكأن هناك من يريد تغيير المعترف به من الدوحة الى اليوم أو من الطائف الى اليوم"، معربا عن اعتقاده أن "الحكومة ستكون كما قالها رئيس الحكومة المكلف، من اختصاصيين"، معتبرا أنه "يجب الا يكون هناك اقصاء لأحد راغب في المشاركة".


أضاف طرابلسي "الكل تمنى ان يبقى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على رأس الحكومة، ولأجله أرجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات مرتين"، مشيرا الى أن "المطلوب كان، كما أبلغنا نواب من كتلة "المستقبل"، أن الحريري يريد ان يكون السياسي الوحيد مع حكومة اختصاصيين وأنكم لا تستطيعون مواجهة الاميركيين".

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