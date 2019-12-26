قرارٌ بحادثة إطلاق النار على "الجديد"

A + A -

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق قراره الظني في حادثة إطلاق النار على مبنى تلفزيون الجديد من قبل عناصر مسلحة في تموز 2016 على خلفية حلقة بثها التلفزيون المذكور تناولت موضوع تلزيم مواقف السيارات في مطار بيروت، وخلص القرار الى إتهام مجهولين لعدم توصل التحقيقات لمعرفة هوياتهم.



وكان رئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون الجديد تحسين خياط قد تقدم بشكوى ضد مجهولين، وكل من يظهره التحقيق بجرائم محاولة القتل والتهديد بالقتل وحيازة أسلحة.



ولم تثبت التحقيقات من قبل المراجع الأمنية هويات وأسماء المعتدين الذين كانوا بأعداد كبيرة وحصول الإعتداء بعد منتصف الليل، ما يقتضي منع المحاكمة وتسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلا لملاحقتهم أصولا وإنزال العقوبات اللازمة في حقهم.