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بعد العاصفة.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

26
DECEMBER
2019
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ما زال المنخفض الجوي العاصف يضرب لبنان ويبلغ ذروته اليوم ولغاية ظهر يوم غد قبل ان تضعف حدته في الأيام المقبلة، كما لا تزال الأمطار الرعدية الغزيرة مستمرة بقوة مع تشكل السيول والمستنقعات والانهيارات بسبب البنى التحتية السيئة وتتساقط الثلوج على الجبال وتكون كثيفة على الجبال العالية فوق الـ ١٦٠٠م، فيما الرياح تستمر قوية حسب المناطق.

 

- تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٥ درجة
فيما بقاعا تسجل بين ٢ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و٩ درجة
٢- الرياح جنوبية جنوبية غربية مع هبات قوية احيانا ما بين ٦٠ و٩٠كم/س
٣- الرطوبة ٩٠ ٪
٤- الضغط الجوّي ١٠٠٨ hpa
٥- الأجواء غائمة وممطرة بغزارة احيانا وتتساقط ثلوج متفرقة على ١٣٠٠م
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

 

- تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

- الجمعة: طقس شتوي بارد مع انخفاض اضافي بالحرارة ,ممطر بغزارة في بعض المناطق خصوصاً في القسم الأول من النهار ورياح نشطة فيما تتساقط الثلوج على - ١٣٠٠م - ١٤٠٠م.

- السبت: طقس شتوي بارد مع امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على الـ ١٣٠٠م إلى ١٤٠٠م فيما الرياح معتدلة.

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