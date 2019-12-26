Powered by IPT: انخفاض سعر البنزين والغاز

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية، وارتفع سعر صفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 25200 ليرة لبنانية

- بنزين 95 اوكتان 24500 ليرة لبنانية

- ديزل اويل للمركبات17600 ليرة لبنانية

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14400 ليرة لبنانية

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