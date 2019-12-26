«الأنباء»: التشكيلة الحكومية جاهزة

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الأنباء الكويتية: ... رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لم يعلق على السجالات الدائرة حوله، خصوصا مواقف الحريري. وتعقيبا على كلام الرئيس عون، الذي توقع فيه ان تكون الحكومة هدية رأس السنة للبنانيين، قال مصدر متابع لـ «الأنباء»: يبدو ان التشكيلة الحكومية انتهت، وأن الرئيس المكلف عرضها على الرئيس عون، الا ان تحفظات للرئيس نبيه بري المتمسك بحكومة تكنو-سياسية استدعت تأجيل الاعلان عنها ريثما يتم التواصل مع حزب الله لاشراكه في جهود اقناع الرئيس بري الذي له تحفظات على بعض الاسماء المقترحة تحت عنوان الحراك.