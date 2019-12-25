بالفيديو: لحظة "هروب" نتنياهو الى ملجأ بسبب صاروخ من غزة

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أجلت السلطات الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة عسقلان، عقب إطلاق صاروخ من غزة عليها، ودوي صافرات الإنذار، بحسب مراسل سكاي نيوز.



وأوضح المراسل أن نتنياهو كان يتواجد هناك لعقد أحد المؤتمرات الانتخابية، مضيفا أن المكلفين بحمايته نقلوه على وجه السرعة إلى "منطقة آمنة" (ملجأ) بعد سماع صافرات الإنذار.



وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم رصد واعتراض صاروخ واحد في سماء عسقلان، كما جرى إطلاق صفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة.

وقال نتانياهو عقب الواقعة إن "من أطلق صواريخ المرة الماضية (في أسدود) غير متواجد معنا اليوم؛ ومن أطلق الصواريخ اليوم يجّب أن يُجهز نفسه"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات الذي يتبعها الجيش في غزة.