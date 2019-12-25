إرشادات للسائقين حول القيادة في الطقس الماطر والعاصف

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وزع "فوج الإنقاذ الشعبي"، في بيان، إرشادات للسائقين "يجب اتباعها أثناء القيادة في الطقس الماطر والعاصف"، حفاظا على السلامة العامة، لافتا بداية إلى ضرورة "تفقد الآلية وإجراء صيانة لها قبل حلول فصل الشتاء، ومراجعة بعض عوامل الأمان، من سلم الأولويات".



ودعا السائقين إلى:



1- التأكد من أن الفرامل تعمل بشكل جيد.



2- ملاحظة الإطارات ومدى فعاليتها مع العوامل الخارجية.



3- ترك مسافة كافية بين الآلية والأخرى، حوالي 10 أمتار كحد أدنى، وتذكير بعدم الوقوف بشكل مفاجئ أثناء القيادة.



4 - لا تترك أي فرصة لتراكم بخار الماء على الزجاج حتى لا تحجب الرؤية، ويمكنك التصرف بأكثر من طريقة: فتح النوافذ قليلاً للتهوئة، أو تشغيل مكيف الهواء وتوجيهه إلى الزجاج.

5- إنتبه من المرور بتجمعات المياه على الطرقات دون تقدير عمقها، مع ضرورة التنبه إلى ضرورة أن تكون الطريق في المستوى الآمن للمرور، وإن لم تكن كذلك فلا داعي للمغامرة.



6- استعمال الأنوار حيث يسود الضباب، ومن الضروري استخدام إشارات التنبيه أثناء تحديد المسار أو حصول أي طارئ.