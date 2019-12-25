الأمن العام يُحدد نقاط التجمع غداً لعودة نازحين سوريين إلى بلدهم

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تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية وذلك يوم الخميس الواقع فيه 26/12/2019 اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً. وأعلنت المديرية في تغريدة عبر "تويتر" عن نقاط التجمع وهي:
- طرابلس: محلة المعرض
- العبودية: ساحة المركز
- النبطية: مركز كامل يوسف جابر الثقافي
- صيدا: الملعب البلدي - الاولي
- حاصبيا: الهبارية - المبنى البلدي
- بيروت: المدينة الرياضية
- برج حمود : الملعب البلدي
- المصنع: ساحة المغادرة
- القاع: ساحة المغادرة.