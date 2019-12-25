"الأبيض" يجتاح لبنان .. والأرز محطته الأولى

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للمرة الأولى هذا الشتاء، بدأ تساقط الثلوج في الأرز نزولاً إلى مشارف بشري وإهدن وتنورين ووصل الابيض إلى ارتفاع 1450 متراً وسط ضباب كثيف وصقيع غير مسبوق، بحيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاراً ووصلت إلى 2 تحت الصفر منذ قليل .



يذكر أن الطرقات سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة فقط وعلى السائقين توخي الدقة والحذر في القيادة خوفاً من الانزلاق وحصول حوادث سير.



وفي أعالي القموعة - فنيدق عكار، بدأت الثلوج بالتساقط على ارتفاع 1600م وما فوق، حسما أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب. وحذر ديب الأهالي والسائقين من عدم سلوك الطرقات الجبلية وخصوصاً القموعة الشبوق - القبيات وأيضاً طريق وطى مشمش مرجحين الهرمل أثناء العاصفة وخصوصاً خلال ساعات الليل نظراً لتدني درجات الحرارة وتكون طبقات من الثلوج والجليد.