سيول وانجرافات.. هذا ما تحمله العاصفة "لولو" في الساعات المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس غائما وماطرا بغزارة بخاصة في الجنوب مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتوقع تشكل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خباصة الجنوبية. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة بحيث يتحول الى العاصفة LOULOU التي ستحمل معها الثلوج على المرتفعات اللبنانية مع ما تحمله من رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة والمتوسطة وتستمر حتى يوم الجمعة مع تقدير ان تكون كمية الامطار المتساقطة مابين 70 ملم شمالا الى اكثر من 130 ملم جنوبا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، نحذر من خطر تشكل السيول وإنجرافات التربة خاصة في الجنوب كذلك الانتباه من سلوك الطرقات الجبلية نتيجة تراكم الثلوج كطريق ظهر البيدر.



الخميس: غائم وماطر بغزارة بخاصة في الجنوب مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتوقع تشكل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية.



الجمعة: غائم وممطر خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعدية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في بعض المناطق الجنوبية والداخلية، يتوقع حصول انفراجات ابتدأ من بعد الظهر .

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 5 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 40 و 70 كلم/س.

- الانقشاع: جيد يتحول تدريجيا الى سيء ليلا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 % .

- حال البحر: هائج يصل الى حدود ال 6 امتار خاصة فجر اليوم. حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,41 ساعة غروب الشمس: 16,35 .