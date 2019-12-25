في أيّة أرضٍ زَرَعَنا يسوع (د. جورج حرب)

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في صبيحة ميلاد يسوع، نتحدث برهبة، لأن الحدث رهيب، عندما استحالت الكلمة جسداً، وابن الله صار إنسانًا فقيراً، وصاحب كل سلطة بات عريانًا، لقد غيّر التاريخ وحوّل مجرى الزمن، صفع عتاة الدنيا ولا يزال يصفعهم في كل يوم، بدّل قواعد الحياة، كأن صار الضعيف قويًا والقويّ ضعيفًا والغنيّ فقيراً والفقير غنيًا... إنه زمن الميلاد.

لا شك أننا نحاول كلّنا أن نعيش روحية الميلاد مع كلّ بزوغ شمس، لكن من ينجح ومن يفشل؟ من يتابع ومن يستسلم ؟

لعلّ الربّ يرى ويسمع صلوات كلّ من رفع عينيه إلى السماء يومًا، من غبن جغرافيا ظلمَته في هذا الشرق، وقساوة تاريخ لا يزال يغط عليه، هو نفسه سئم تسلط أهل البلاط ونقل الراية من خليفة إلى آخر ومن أميرٍ إلى أمير، كما سئم عواصف التكفير والترهل والبربرية كلّ عقد من الزمن. هنالك في هذا الشرق من جاهر بأنه من أتباع ذلك المضطهد المحروم، الثائر الأول الذي انتصر بضعفه، وأسلم روحه بطيبته وقام باستغنائه... هنالك في هذا الشرق من لم يفهم أن قوّة يسوع المسيح يستمدّها من ألمه وصدقه وصبره ورجائه، وأن أتباعه يقوون حين يُضطهَدون وكقمح الحقل ينبتون حين يُقتلون....

هم نفسهم في هذا الشرق يريدون الحياة، في بيئة إن لم تقتلهم تسرق مقدراتهم وتضرب فكرهم وتخجل من حضارتهم لأنها تفضحهم، وهنالك من يريدهم لكن ضعفاء محبطين، يرفضون عليهم السموّ، ويمنعون عنهم قيام دولة، لأن "دولة القانون" تمنع سرقاتهم وسطوتهم على حساب المضطهدين.

أتباع يسوع في لبنان والشرق ليسوا فقط من المسيحيين، فكل محقٍ مثمرٍ مقدام هو مسيحي، وكل سارق وتائه لا يمتّ للمسيحية بصلة.

لم يتعرّض شعب على مرّ العصور لاضطهاد كما تعرّض مسيحيو هذا الشرق، ولم يُسلب شعب حقه في التاريخ كما تسلب حقوقنا في موطننا، كل ما نريده، أن نحيى بحضارة وكرامة وسلام، فإن سُلبت واحدة من هذا الثلاثي، سُلب معه وجودنا، لقد علمنا يسوع أن لا حياة مع الجهل ولا وجود مع الإهانة، ولا استمرار دون سلام، تريد الأجيال القادمة ان تنعم بالحياة، فنحن إن لم نُسرق نُقتل وإن لم نُقتل نهجَّر، وإن لم نهجّر تُضرب ثقافتنا ويمنعون عنا الحضارة، ما هي تلك البيئة التي أتى إليها يسوع ! بيئة متوحشة وشاردة وتُرهبها المحبة ! ويريدنا أن نتابع فيها حياة ً ومودةً وبناء !

كثرٌ في هذا الشرق وفي لبنان آمنوا بنا، وكثرٌ بنينا ولا نزال نبني معهم ثقافة الحوار والإنفتاح فأنتجنا معًا تلاقىٍ ديني وسياسي وثقافي ولا أروع، ومنهم لا يزالوا يفرحهم غضبنا ويريحهم حرماننا ويغبطهم ظلمنا..

فعلاً وصدقًا، هي رسالتنا التي لن نتخلى عنها يومًا ولن نتراجع قيد أنملة، هي مهمّتنا الصعبة التي سوف نتابع بتأديتها حتى الرمق الأخير أسوة بذاك الثائر الي صُلب ولم يتراجع، واضطُهِد ولم يهرب، ربما هو زمن الميلاد وبالتأكيد هو زمن الصمود.