A + A -

قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله: نحن ضد هذه الحكومة ولن نوفر لها الغطاء السياسي. واشار الى ان الاسباب التي منعت اللقاء الديموقراطي من المشاركة في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف للحكومة د.حسان دياب هي نفسها الأسباب التي منعته في المرة الأولى من المشاركة في الاستشارات النيابية بموقف معلن لتكليف رئيس للحكومة، وهي ان هناك تعليبا واضحا ومصادرة لقرار النواب والمجلس النيابي، وتخطيا لدستور الطائف في مراحل عديدة.

وأكد عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» ان اللقاء الديموقراطي لن يفرض او يطلب تسمية اي وزير بالحكومة لأنه لن يشارك فيها.