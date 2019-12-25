"الراي": زيارة هيل لم تحمل أي تبديل في المقاربة الأميركية

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أشارت أوساط واسعة الإطلاع في بيروت لـ "الراي" ، أن زيارة هيل لم تحمل أي تبديل في المقاربة الأميركية لما يجري في لبنان والمنطقة، لأن إدارة ترامب، التي تدير عن بُعد حربَها بالعقوبات التي شملتْ "حزب الله"، تدير ظهرَها لأي مواجهات وجهاً لوجه بعدما قررتْ الإنسحاب عسكرياً من المنطقة.

وفي قراءة هذه الأوساط لما يجري في المنطقة، أن إحتفاظ واشنطن بوجود عسكري "رمزي" في الشمال السوري جاء بناءً لرغبة أطراف إقليمية، في الوقت الذي يتركز جهد الإدارة على أميركا اللاتينية، وهو ما يفسر إقتصار مهمة هيل في بيروت على "العموميات" الأقرب إلى "ربْط نزاعٍ"، تماماً كما هو حال السلوك الأميركي الآن حيال الصراع الطاحن الدائر في بغداد حول هوية الرئيس العتيد للحكومة، إذ جاء الرد على إستمزاج رأي الأميركيين بأنهم غير معنيين.