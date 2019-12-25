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كتبت شقيقة الشهيد جورج بو صعب على الفسبوك :

بليلة الميلاد زيارة مفاجئة...

من بعد تحوير وتشويه مضمون كلامه عن زيارة احمد الاسير الذي اثار ردود فعل اختار النقيب #ملحم_خلف ليلة الميلاد لزيارة الوالدة لتوضيح اللغط. وللامانة ما قاله عن صحة الاسير كان لضحد الشائعات عن ان صحته معدومة وتستوجب معاملة خاصة والتذرع بالامر لمزيد من المماطلة في المحاكمة ولكن كالعادة تمّ اجتزاء الكلام لتشويه الصورة. زيارة النقيب فيها الكثير من الاحترام والمحبة والوضوح. كل الاحترام لشخصه وعلى امل ان يكون السند لنا لتحقيق العدالة واحقاق الحق.

شكراً استاذ Melhem Khalaf

المسبحة هدية النقيب للوالدة ❤️