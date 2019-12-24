جريصاتي ردا على الحريري : العهد لا يرمى منك الا بالورد وانت الاعلم بما صدر عنك و عانى منك

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رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية القاضي سليم جريصاتي في تصريح على ما ادلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من مواقف طالت رئيس الجمهورية بشكل مباشر ومعه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل متوجها إليه بالقول:"عذرا مجددا دولة الرئيس نحن قوم نستذكر الفضل والحسنى في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي. العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك. أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك، ورجاحة فكرك.. فلا تقع في الهذيان".