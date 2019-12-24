مقدمة أخبار الOTV : الثابت حتى الان ان دياب ملتزم تشكيل حكومة اختصاصيين

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الثابت بعد اقل من اسبوع على تسمية حسان ديان رئيسا مكلفا تأليف الحكومة ان الرجل اعطى انطباعا مقبولا واظهر اداء مقنعا وابدى ثقة نفس ورباطة جأش .

الثابت حتى الان ان دياب ملتزم تشكيل حكومة اختصاصيين بهدف قسري حصري هو الانقاذ الاقتصادي ووقف الانهيار .

الثابت الى الان تماهيه مع مطالب الحراك وتبنيه اهداف الانتفاضة رغم الصد وعدم التجاوب الذي يواجه به من الحراكيين .

الثابت حتى الان ان تكليف دياب اوجد نقاشا وجدلا واستقطابية لا بأس بها في صفوف الحراك لجهة اعادة النظر بالاولويات بين الانتخابات او الاصلاحات بين تثبيت الاستقرار او تسريع الانهيار.

الثابت حتى الساعة ان تكليف دياب قوبل بتفاعل ايجابي اميركي اوروبي وبصمت الرضى من الجانب العربي . فالمجتمع الدولي لا يهمه من يراس الحكومة بمقدار ما يهمه دور وشكل واداء ومهام الحكومة المقبلة وقدرتها وجديتها والتزامها تحقيق الاصلاحات .

الثابت من زيارة دايفيد هيل ان المظلة الخارجية باتت مضمونة ومأمونة لحكومة دياب الذي لم يلتقه و كان هيل مرنا ومشجعا على توليفة حكومية بمعزل عمن ستضم ولم يتحدث عن فيتو معلن على احد .

الثابت مما تقدم وسبق وحصل ويحصل ان البعض مستاء وممتعض وغاضب والدردشة تحولت الى فشفشة ما في الصدور اعقبت زيارة هيل الذي ركز على ثلاثية الحكومة والجيش والحراك ولم يهتم - اي هيل - بما ستحمله الايام لافرقاء صنفوا انفسهم في خانة حلفاء واشنطن مذكرين الناس بقصص كليلة ودمنة عن الفيل والعصفور , واعقبت لقاء هيل - باسيل وتكتكات جنبلاط وتكتيكات القوات واعتبارات الحراك ونتائج الاستشارات وصمت السعودية وترقب الخليج وغطاء واشنطن وتلقف باريس . ما حصل اليوم ان هناك من شارف على كسر الجرة مع العهد ورد على برى وتحاشى الكلام عن المقاومة والاصطدام بحزب الله وتلا فعل الندامة لسليمان فرنجية وفش خلقو بجبران باسيل ومننه بتسوية كان هو ابرز المتمسكين بها والمستفيدين منها والمدافعين عنها وقال عن العهد الذي فك اسره وانهى عسره قال عن هذا العهد انه يتذاكى .

الثابت حتى الان ان الامور ماشية كما اعلن الرئيس المكلف بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا وان خير الكلام ما قل ودل وان خير البر عاجله وان البلاد لا تدار بالحرد والانفعال بل بالعمل والتعاون والتكاتف لتحقيق الانقاذ كما قالت مصادر سياسية للotv تعليقا على كلام الحريري .

الثابت بعد سبعة اسابيع على 17 تشرين الاول ان ما بعده ليس كما قبله وان نمط حياتنا تغير وسيتغير وان ما كان ليس كما سيكون . لكن الثابت في حياتنا والدائم حتى مماتنا هو ان الليلة يولد الذي ارتسم في حشا امه ربا والها وملكا منذ الازل والى الابد . غافرا لذنوبنا ساترا لعيوبنا نورا لدروبنا وملكا ابد الدهر على قلوبنا . في مثل هذه الليلة منذ الفي عام تجسد اله الاكوان انسانا على الارض

. لبس ضعفنا والتحف بؤسنا واخذ خطايانا واخفى زلاتنا ومال عن عثراتنا . معه صرنا نردد مع سمعان الشيخ : الان تطلق عبدك يا سيد لان عيني ابصرتا خلاصك . معه مغارة بيت لحم صارت الفردوس الارضي ومزوده صار عرش السلام وملكه خالد مدى الايام .