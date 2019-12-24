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ميلادك ربي ميلاد المشرق والبلاد (بقلم جورج عبيد)

24
DECEMBER
2019
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يدك التي لامست التراب فكان الإنسان كلمتك تلامس لبنان في ميلادك العظيم فتجمع المتفرّقات إلى واحد. ميلادك سيّدي بطهره وعرائه ليس منفصلاً عن دنيانا ولا أجيالنا، إنّه ميلاد من أحببتهم وأعطيتهم أن يصيروا لك أيناء لا عبيدًا وأن ينادوك أبًا وليس سيّدًا.

هذا البلد المجاور لبيت لحم في فلسطين، والذي وطئته قدماك، فحجب البهاء الأرض يسألك ربّي متى يولد يقوم معك ويحيا بك؟ "لألأت كل هضبة فوق لبنان تصلّي" كل أكمة وتلّة ورابية فيه تنتظر مجيئك العظيم، لتمحو آثام بشر محلوا واحتلّوا وقتلوا الطفولة وانتهكوا الكهولة. صار وطننا مسرحًا لصراعات تنفجر، وانتظار السلام حلم، لأن سلامك استبدل بتسويات يقيمها الجبابرة الأثمة على حساب الضعفاء البسطاء وأنت جئت لتحطّ المقتدرين عن كراسيهم وترضخ الجبابرة بجبرؤوتك وتزرع سلامًا فيحصد أبناؤك الخير والحقّ والجمال. متى يحيا وطني إلى جانب أوطان مجاورة ارتسمت على هاماتها أكاليل الشوك، وحجبت الدماء نضارة المحيّا؟ متى سيّدي تحوّل العار إلى غار والصدّ إلى مجد والخزي إلى فخر والحقارة إلى نضارة والمهانة إلى كرامة والألم إلى أمل والهزيمة إلى نصر والموت إلى قيامة؟ نحن لا بنتغي أن نفتخر بأنفسنا، حسبنا أن نفتخر بك ونلجأ إلى مذودك لنستمدّ من عينيك ضياءً يفوق الشمس إشراقًا، فتكون عيناك مدى للبصر، ويصير النور صفاء للبصيرة والرؤى.

نعترف سيّدي أننا ضحايا الخطايا والأنام لبست وشاح الآثام. نعترف سيّدي بأنّ كبرياءنا أعمى عيوننا، وأنّ الفساد صار من شيمنا، والكذب من قيمنا، نعترف انّنا خذلناك في دعوتك إلى البرّ، بل ساهمنا في صلبك وموتك، وبعضنا فتّش كما هيرودس عنك ليقتلك. سيّدي بلدي فيه الكثير من الهيرودوسيين، وبيلاطس ويهوذا ينتظران في أمكنة وزوايا والأقبية لينقضّا عليك بطهارة من ارتسم عليهم نور وجهك، وجعلتهم ورثة الموعد. إغفر لي سيّدي في ميلادك إن تجرأت على القول بأنّ الطوائف ومنها المسمّاة مسيحيّة قد أمست محميات للفاسدين والقاتلين، لقد سقط الحقّ منها فبات عليها أن تعود إلى أصلها وما كان لها من أصل دينيّ لو لم تكن يا رب على اسمك. هذا التماهي بين الدين والفساد ضمن بؤر الطائفيّة، شتّت العقول بالقراءات وبعثر القلوب بالشكوك. كثيرون سألوا كيف يمكن أن تحمي طائفة دينية سارقًا ومجرمًا على حساب المتألمين والضحايا؟ كيف للشريف والطاهر والعفيف أن يرتضي الظلم والظلام، ويرى نفسه متساويًا مع المجرمين والسارقين، ومتعايشًا معهم بلا حقّ بل بلا حكم حقّ؟ بعضهم يسأل هل الله إله الحقّ أو هو راض بالسلب والنهب على حسابه بشعبه؟

ليس السؤال الأخير سيّدي بكفر. فميلادك يا رب جاء ثورة الثورات. ليس من ثورة بشريّة قادرة على أن تضاهي ثورتك الحقيقيّة. فهي وحدها الأقوى من كلّ سلب ونهب، ولا أخالك تكفّر المصابين والمبتلين بالفساد والنهب والسلب، ثورة ميلادك صرخة الحبّ العظيم المنسكب إلينا بك وبأبيك السماويّ لكي تسمعه الشعوب. وهي ثورة المحكومين من فاسدين وظلاّم وأثمة والمنتظرين خلاصًا لبلدهم وكرامة لحياتهم تتوثّب من عينيك الحلوتين. الثورة الكبرى أنك جئت من لحم ودم بعدما كنت كلمة في حضن أبيك، وولدت في مغارة بل أضجعت في مذود البهائم، فتحوّل إلى عرش سماويّ وإلى مسرى الأبديّة تتجدّد أزليّتها، والرجاء أن تجعل من إنسان لبنان مدى لثورتك وحدك ليصير على صورتك ومثالك في هذا الزمان. أنظارنا مشدودة لكي نتجدّد في وطن الأرز ومدى المشرق، فأنت جئت مشرق المشارق، أنت جعلت منه ولبنان معه جسدًا حقيقيًّا لك، فلا تسمح سيدي في لحظة ميلادك بأن يجلد جسدك كما جلد في الطريق إلى الجلجلة. متى تنتهي جلجلتنا؟ متى يتوقّف العذاب والألم؟ متى ترفعنا لنصير منك من بعد أن تصير فينا؟ متى تنتهي مؤامرات الدول والأمم من أجل أنابيب نفط وحفنة مصالح، متى يتوقّف الموت المرّ فتكون لنا قيامة حقيقيّة؟

يدك التي لامست التراب فجاء الخلق تمتمة لك، دعها تلامس تراب لبنان فيصير نورًا. دعها تلامس وجوهًا حزينة لتكفكف دموعها وتغمرها بالفرح والرجاء؟ ثمّة في بلدي من لن يقيم العيد، فالفاقة بات أفتك من الأعياد، دعائي أن تزورهم وتقيم عندهم وتسكن في قلوبهم. دعائي أن تحقّ الحقّ لهم، وتضيء العدالة من أجلهم. مثلما عيناي شاخصتان ورانيتان ومشدوتان إلى ميلادك العظيم في بيت لحم وأنت الآن تولد من البتول، فإنهما شاخصتان ورانيتان إلى أماكن البؤس والشقاء، إلى أولئك الذين رذلوا من عدالة الأرض. ليس من ثورة بشريّة قادرتان على ترسيخ العدالة، ثورتك بميلادك هي وحدها العدل والحقّ.

ميلادك ربّي ميلاد الإنسان ميلاد البلاد ميلاد من تشرّدوا في الليالي وينتظرون في البرد الشديد على قارعات الطرق. ميلادك ربّي ميلادنا فيك، فتعال لتسكن بيننا وتقيم عندنا لتكون أنت حياتنا وعيدنا في كلّ آن وزمان.

لبنان يناديك، المشرق يناديك، فتعال.

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