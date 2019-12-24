الرئيس الدكتور دياب: اتينا لمعايدة الرئيس والامور سائرة كما يجب

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الخامسة عصر اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة الدكتور حسان دياب الذي قدم له التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد وعرض معه لنتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة، واللقاءات التي يجريها لتأليف الحكومة.

وبعد اللقاء، قال الرئيس الدكتور دياب للصحافيين:

" استقبلنا فخامة الرئيس وقد اتينا لمعايدته ومعايدة جميع اللبنانيين وان شاء الله كل عام وانتم بخير. لقد تكلمنا في الاطار العام وكان هناك تجاوب كامل . وكل ما استطيع ان اقوله "ان شاء الله خير ونحن لا زلنا في اليومين الاولين وان شاء الله الامور سائرة كما يجب".