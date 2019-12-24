كنعان في بكركي معايداً الراعي: وضعته في صورة ارقام الموازنة واجراءات مقترحة تريح المواطنين وتناسب المرحلة وأتبنى حرفية عظته عن الجيش والحكومة

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زار النائب ابراهيم كنعان البطريرك الماروني الماردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.



وعقب اللقاء قال كنعان "عشية عيد الميلاد المجيد، أعايد جميع اللبنانيين بهذه المناسبة، آملاّ في أن تحمل معها الاستقرار والخير وراحة البال. وزيارتي هي لمعايدة سيدنا البطريرك والاساقفة وجمهور الدير، ومتابعة بعض المسارات والملفات المرتبطةبالوضعين الحكومي والمالي مع صاحب الغبطة."

اضاف "ولقد كانت مناسبة لوضع سيدنا البطريرك بصورة ما جرى في الأيام الأخيرة سياسياً ومالياً، لاسيما لجهة أرقام الموازنة وعدد من الأجراءات المقترحة التي من شأنها أن تتناسب مع دقة الوضع وإراحة المواطنين".



وتابع كنعان "وهنا لا يسعني الا أن أتبنى حرفية ما جاء في عظة صاحب الغبطة لجهة ضرورة تعاون المحتجين مع الجيش والقوى الأمنية ووقف أي اعتداء على الجيش، كما الاسراع في تشكيل الحكومة وفقاً لمعايير الاستقلالية والكفاءة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التعطيل أو المحاصصة الحزبية أو المذهبية".

وختم بالقول "لقد عملنا جاهدين في المجلس النيابي ومن خلال لجنة المال والموازنة النيابية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المستجدة ومعاناة اللبنانيين الناتجة عنها، وطرحنا بعض الاقتراحاتوالاجراءات والتي سنعلن عنها قريباً، والتي من شأنهاوضع الأصبع على الجرح في أكثر من مجال وممارسة واجبنا الرقابي اللازم والضروري على عدد من السياسات المالية والمصرفية والاجتماعية".