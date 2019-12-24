الحريري: لن أترأس اي حكومة يكون فيها باسيل ولم أسمّ الرئيس المكلّف!

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اعتبر الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الاعلاميين ان "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل ولن أترأس اي حكومة يكون فيها باسيل "يروح يدبّر حالو" الا اذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".



وقال: "لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام و"بيربحني جميلة" ولم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع انما قبل اسبوع في اطار المشاورات التي كنت أجريها".



وتابع "الرئيس نبيه بري يعلم انني لا ألعب بالنار انما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الاطلاق".



واضاف "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة اذا اقتضى الأمر".