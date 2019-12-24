هل وقعتم ضحيته؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

_ س. ع. (مواليد عام 1982، لبناني)

الذي اعترف _ أثناء التحقيق معه_ بإرتكابه عدّة عمليات فرض "خوّات" وتهديد وابتزاز وتهويل على عدد من الأشخاص لإجبارهم على تسديد ديون مترتبة عليهم لأشخاص آخرين، وذلك لقاء حصوله على نسبة من المبلغ المحصّل.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.