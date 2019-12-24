الهيئة الإتهامية في بيروت تصادق على قرار توقيف هدى سلوم

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صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر على قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق بإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليها رئيسة هيئة ومدير عام إدارة السير والآليات هدى سلوم.

وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق كان قد أوقف المدعى عليها سندا لمواد ورقة الطلب المنظمة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (إدعاء النيابة العامة في بيروت)، وقد إستأنفت المدعى عليها المذكورة القرار أمام الهيئة الإتهامية التي ردت إستئنافها أساسا وصادقت على القرار.