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مارتين نجم كتيلي: تحمل المسؤولية يكون عبر المشاركة في الاصلاح أيضا

24
DECEMBER
2019
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أكدت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي، أنه "نحن أول المتمسكين بالميثاقية ولم نتخل عنها يوما لأنها هي التي تحمي البلد"، موضحة انه "عندما طالبنا بالميثاقية بموضوع رئاسة الجمهورية لم نكن نلغي ميثاقية الآخرين، إلا ان ما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو انه اراد الميثاقية لنفسه في مرحلة المفاوضات على التكليف ونفاها عن غيره".

واعتبرت في حديث تلفزيوني عبر شاشة الـOTV أن "ما قام به الغاء لميثاقية الآخرين". وأضافت "دستور الطائف الذي يعرفه الحريري بشكل جيد نقل صلاحيات كبيرة لمجلس الوزراء مجتمعا، وبات المجلس لديه هذا البعد الميثاقي، وهذه الصلاحيات لا يمكن اختصارها بشخص رئيس الحكومة".

ورأت انه "كان يمكن للحريري ان لا يشارك بالاستشارات النيابية إلا ان حضوره هو نوع من القبول بنتيجة الاستشارات"، مشددة على ان "أحدا لن ينسى من أوصل البلد إلى هذه الحالة، وتحمل المسؤولية يكون عبر المشاركة في الاصلاح أيضا".

من جهة أخرى، لفتت إلى انه "لا شيء يوحي انه هناك استعدادا ثقافيا لتلقف موضوع الدولة المدنية، ولم نر ان الحراك حمل مطلب الدولة المدنية ودافع عنه كما دافع عن مطالب أخرى".

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