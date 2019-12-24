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العاصفة LOULOU قادمة.. هكذا سيكون طقس الميلاد!

24
DECEMBER
2019
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يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة حيث يتحول مساءً الى العاصفة LOULOU التي ستحمل معها ثلوج ورطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة والمتوسطة وتستمر حتى يوم الجمعة، مع تقدير أن تكون كمية الامطار المتساقطة مابين 70 ملم شمالًا الى اكثر من 130 ملم جنوبًا.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء، غائمًا وممطرًا بغزارة أحيانًا مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

أما الخميس، فغائم وممطر بغزارة خاصة في الجنوب مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض اضافي في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتوقع تشكل السيول وانجرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية.


ودرجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 الى 22 درجة، في الجبال من 8 الى 18 درجة وفي الداخل من 6 الى 17 درجة.

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