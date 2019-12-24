فساد من نوع آخر (سمير مسره)

A + A -

اذا استمرت لغة التخاطب على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المنوال من الشتم والكراهية، فنحن حتما" سائرون الى فساد من نوع آخر اشد خطورة" من الذي يدعي الجميع محاربته، الا وهو فساد الاخلاق. نعم، علينا ان نعترف بهذا الواقع المرير، خاصة" انه يهدد الجيل الجديد في لبنان، جيل الشباب والشابات الذين يلجاؤن الى هذه المواقع لابداء رأيهم، والذين نعول عليهم كثيرا" لقيادة البلاد في المستقبل. اذا لم نتدارك الامر سريعا" ونتواصل مع بعضنا البعض بطريقةلائقة،سيصبح هذا الجيل اسواء من الذي سبقه.

وهنالك ايضا" فساد ثان من نوع آخر بدأ بالظهور وهو فساد الغرور المتمثل بالتعاطي الفوقي والازدرائي الذي يعمي البصر والبصيرة.تابعوا الحوارات الالكترونية في هذه الايام وسوف ترون هذا الكم الهائل من الكبرياء في التواصل مع الآخر المختلف. من ناحية الانتفاضة، يصر المتكلمون باسمها على تنصيب انفسهم قضاة" يصدرون احكاما" مبرمةلادانة كل الاحزاب والطبقة السياسية في الجمهورية اللبنانية بالفساد،من دون اي تمييز، متجاهلين نظافة كف بعضهم، ونضالهم الطويل لتحرير لبنان وللبدء باصلاح نظامه، بينما كانوا هم غائبون، او ساكتون. نقول لهم كفى وقاحة انتم مخطئون وانتم، بهكذا تصرف، تساهمون في الفساد. اما من ناحية من توالى على السلطة لمدة تزيد عن ثلاثين سنة، فغرورهم وصل الى العظم من خلال سوء ادارتهم للبلاد والاعتقاد انهم فوق الشبهات والمسأ لة.

اما النوع الثالث والاخير، فهو فساد الجهلالذي لا يحاكي العقل بل الغريزة وردة الفعل السريعة. وهو ايضا" يكون السبب الاساسي لعقم اي حوار.غالبا" ما يكون الجهل مغلفا" بشعارات فضفاضة و معقدة تحمل في طياتها تأويلات عديدة قد تؤدي الى خلافات. في هذا الاطار، يبرز الدور المؤذي للشائعات والاكاذيب التي يصدقها البعض تلقائيا" من دون ان اي حس نقدي.علاج فساد الجهل هو كسبالمعرفة وسعة الاضطلاع، وهما يغذيان ذكاء الانسان، ويسمحان له بالتميز بين الحق والباطل، الصح والغلط.

للآسف، ما يحصل اليوم في لبنان لا يشجع ولا يطمئن. فالاخلاق تتدهور، والغرور ينمو، والجهل يتسع. الغائب الاكبر هي ارادة الحوار والتلاقي ومن لا يلبيها يخدم، عن قصد او غير قصد، مصالح مشبوهة او مشاريع مخفية. ارادة الحوار هذه، يجب ان تكون مبنية على ان الحقيقة ليست ملكا" حصريا" لاي فرد، وهي ليست منزلة منه. الحقيقة النقية هي تلك التي تنبع من المجموعة ككل وتكون خلاصة الحقائق الجزئية لكل اعضائها. هذه هي الوسيلة الانقاذية الوحيدة التي تخرجنا من الاجواء السلبية، وتضعنا على الطريق الصحيح، ويصبح شعار "لبنان-ينهض" هو الذي يجمع الكل.