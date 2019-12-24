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“موارنة من اجل لبنان" للمغتربين: لبنان يناديكم‎

24
DECEMBER
2019
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عقد "تجمّع موارنة من أجل لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان وتوجّه في بيان عقب الإجتماع بالمعايدة الى اللبنانيين لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، داعياً إياهم الى التشبث بأمل القدرة على تخطي هذه المرحلة الصعبة، والإيمان بمنطق الدولة والمؤسسات القائمة على الديموقراطية والتعددية، وبأن اللبناني يبقى أقرب الى اللبناني من كل دول العالم.

وثمّن التجمّع اجراء الاستشارات النيابية، متمنياً للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب النجاح في مهمته، لتكون هناك حكومة في اقرب فرصة ممكنة، تنطلق من حاجات الدولة الاصلاحية، وهموم الناس المعيشية والاجتماعية، وتحمل مشروعاً واضحاً قابلاً للتطبيق، وتضع نصب اعينها العمل على معالجة المشكلات، لاسيما أنه لم يعد من وقت لاضاعة الوقت في ضوء ما نعيشه على المستويين المالي والإقتصادي.

وضم التجمّع صوته الى صوت بكركي والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الدعوة الى احترام دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية، خصوصاً ان حق التعبير عن الرأي بطريقة سلمية مقدّس، ولكن من غير المقبول أن يرشق الجيش والقوى الأمنية بالحجارة.

وتوجّه التجمّع الى المغتربين اللبنانيين في بلدان الانتشار بنداء تحت عنوان "لبنان يناديكم"، داعياً اياهم الى تمضية فرصة الأعياد في لبنان، لأن الاقتصاد اللبناني والقطاعات اللبنانية الاقتصادية على انواعها تحتاج اليهم في هذه الظروف، وخصوصاً ان الاعياد في لبنان تحافظ على رونقها وفرحها ونشاطاتها المتنوعة على الرغم من كل الأجواء المحيطة.

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