نرجو ان تظل الثورة ايجابية والا تصبح سلبية هدامة.. الراعي في رسالة الميلاد: ننتظر حكومة جديدة تضمّ أشخاصاً أصحاب نظافة وكفاءة

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شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الميلاد على "أننا ننتظر حكومة جديدة تضمّ أشخاصاً أصحاب نظافة وكفاءة يضعون البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي".

وأكد أن "الثورة لا تسعى الى مصالح شخصية فلا تخيبوا آمالها ايها السياسيون".

وقال:" لقد عبر الشعب عما يعاني من أوجاع وما يتطلب من اصلاحات وذلك في ثورة ايجابية لم تهدأ منذ 70 يوماً ونرجو ان تظل كذلك والا تصبح ثورة سلبية هدامة، الثورة الايجابية تتعاون مع الجيش والقوى الامنية وتحترمها وتخفف الاعباء عن كاهل المواطنين في حقهم للتنقل وللعمل".



وشدد على أن "مآسينا تأتي من ان حكامنا يرفضون تداول السلطة منذ عشرات السنين بل يتحاصصونها ويسرفون في الصرف ويراكمون الديون، فأوصلوا الدولة الى الانهيار الاقتصادي والمالي واوقعوا اكثر من ثلث الشعب اللبناني في الفقر".

وأشار الراعي، الى أن "لبنان مشروع انساني يشكل نموذجاً في هذا الشرق"، لافتاً الى أن " لبنان مشروع انساني من أجل الحريات والمساواة والعيش المشترك ومدعوون لحمايته وهذا ما من أجله قامت الثورة التي جمعت العائلة اللبنانية من كل الطوائف والمذاهب".

وناشد الدولة أن "تؤدي مستحقاتها للمؤسسات لتتمكن من الاستمرار وتوفير فرص عمل للعديد من العائلات".