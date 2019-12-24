زيارة وزير الخارجية الإيطالية "خاصة غير رسمية"

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وصفت مصادر دبوماسية أوروبية لصحيفة الجمهورية زيارة وزير الخارجية الإيطالية الى بيروت بأنها زيارة خاصة غير رسمية، قرّر القيام بها لتمضية عيد الميلاد الى جانب قيادة وضباط القوة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وقالت المصادر انّ لقاءاته اقتصرت على اجتماع عقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل عُدّ من باب اللياقات الدبلوماسية، ولا يحتمل اي تفسير او صفة أخرى. ولذلك، فهو لن يلتقي بأيّ من المسؤولين اللبنانيين، وسيغادر بيروت بعد تمضيته ليلة العيد الى جانب قوات بلاده في الجنوب.