نصيحة من بري للرئيس المُكلف

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ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرر أمام زواره التأكيد انّ الحاجة ‏مُلحّة جداً الى تشكيل حكومة في أسرع وقت.‏

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وإذ ذكّر بري بالنصيحة التي أسداها للرئيس المكلف خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي ‏الذي عقد في بعبدا بعد التكليف، بأن يسعى الى إشراك الحراك في الحكومة، ‏وأيضاً القوى السياسية التي لم تسمّه، قال بوجوب ان يتواصل الرئيس دياب مع ‏الجميع من دون ان يستثني أحداً (تيار "المستقبل"، "القوات اللبنانية"، "الحزب ‏التقدمي الاشتراكي") بهدف إشراكهم في الحكومة، وتحديداً مع الرئيس سعد ‏الحريري، وان يسعى جهده لإقناعه بالمشاركة فيها.‏

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