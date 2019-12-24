نصيحة من بري للرئيس المُكلف

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ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرر أمام زواره التأكيد انّ الحاجة مُلحّة جداً الى تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وإذ ذكّر بري بالنصيحة التي أسداها للرئيس المكلف خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في بعبدا بعد التكليف، بأن يسعى الى إشراك الحراك في الحكومة، وأيضاً القوى السياسية التي لم تسمّه، قال بوجوب ان يتواصل الرئيس دياب مع الجميع من دون ان يستثني أحداً (تيار "المستقبل"، "القوات اللبنانية"، "الحزب التقدمي الاشتراكي") بهدف إشراكهم في الحكومة، وتحديداً مع الرئيس سعد الحريري، وان يسعى جهده لإقناعه بالمشاركة فيها.