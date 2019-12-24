آلان عون عن "التأليف": الجواب في لغز دياب

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قال النائب آلان عون لـ"نداء الوطن": "من المفترض أن يكون مسار تأليف الحكومة سريعاً، إذا ما استندنا على مواقف الكتل النيابية خلال الإستشارات مع الرئيس المكلّف. فالجميع أبدى التسهيلات، أي عدم المشاركة مع التعبير عن مبادئ عامّة"، معتبراً أن "عامل الوقت سيكون أساسياً في ما لو قُدّر للحكومة أن تحدث صدمة ثقة، كذلك شكل الحكومة (حجماً وأسماء) في مرحلة تراقبها الأنظار الخارجية والداخلية قبل أن تصدر حكمها عليها". وأضاف: "إن لم تنجح الحكومة في إرسال إشارات واضحة بتغيير حقيقي نسبة إلى الواقع الحكومي السابق وخلفياته ومشكلاته، فإنها ستفشل حكماً وتتحوّل الى حكومة أزمة قد لا ترى من ينتشلها، لا داخلياً ولا خارجياً وستكون لحظة الإنهيار الكبير". ورأى أن "واقع هذه الحكومة مفصلي والجواب مرتبط بـ"لغز" شخص حسان دياب وكيف سيكون أداؤه وإدارته للملفات الحكومية ومقارباته في وجه التأثيرات السياسية لأنه العنصر الوحيد الجديد أو المستجدّ على معادلة السلطة الحالية".